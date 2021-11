Come anticipato da “Il giornale di Vicenza” circa un’ora fa, il club biancorosso pensa a Federico Balzaretti come nuovo direttore sportivo.

Il Vicenza ha comunicato in giornata l’interruzione del rapporto professionale con Giuseppe Magalini, adesso l’ex calciatore della Roma è un nome per ricoprire tale carica nell’immediato futuro.