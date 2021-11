Ecco la nota ufficiale del Vicenza:

“La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Giuseppe Magalini, quale Direttore Sportivo del club.

La Società desidera ringraziare il ds Magalini per i risultati raggiunti con la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera”.