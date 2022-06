Il vice dell’ex CT del Belgio: “De Ketelaere è il Totti belga, farebbe una grande coppia con Origi al Milan”

Una rincorsa partita da luglio, come vi abbiamo raccontato, e un talento che potrebbe apportare qualità a una squadra chiamata a confermarsi in Italia, oltre che a ritornare grande anche in Europa. Parliamo del possibile matrimonio tra Charles De Ketelaere e il Milan, una situazione che Vital Borkelmans, vice dell’ex CT del Belgio Marc Wilmots, ha commentato a “La Gazzetta dello Sport“: “Origi? Divock non sente la pressione, ha forza fisica e velocità. Charles vede linee di passaggio che altri non vedono. Che coppia farebbero, in rossonero. De Ketelaere è il Totti del Belgio“.

Foto: Twitter Club Bruges