De Ketelaere-Milan, quella lunga rincorsa partita da luglio

Il Milan farà un mercato di spessore, non potrebbe essere diversamente dopo la conquista dello scudetto e con un cambio di proprietà in corso. A parte i soliti nomi battezzati da tempo (Origi, Botman, Renato Sanches) un investimento andrà fatto sulle corsie esterne offensivi, magari prendendo una pedina con lo stesse caratteristiche di Leao, ovvero capace di coprire più ruoli.

L’identikit di Charles De Katelaere, belga classe 2001 punto di forza del Club Brugge, va seguito con una certa attenzione perché ha le caratteristiche che cerca il Milan (giovane, forte, in rampa di lancio). Nello stesso Brugge milita l’esterno Lang, un alto profilo che i rossoneri hanno monitorato e anche apprezzato. Ma De Ketelaere ha una marcia in più, non a caso le prime tracce di un interesse Milan risalgono allo scorso 8 luglio quando ne parlò Gianluigi Longari per Sportitalia (c’era anche l’Atalanta sul ragazzo belga).

L’argomento fu riproposto a ottobre e ora può tornare attuale: ovviamente c’è concorrenza, soprattutto in Premier, ma al Milan, De Ketelaere piace moltissimo. La valutazione è da 30 milioni in su.

Foto: Twitter Brugges