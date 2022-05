Da Empoli (ore 20.09): Zanetti nome forte per la panchina

Paolo Zanetti ha lasciato il Venezia e come emerge da Empoli – in una notizia data dal sito empolichannel.it alle 20.09 – è un candidato forte per la panchina dell’Empoli. La scorsa estate era stato cercato dall’Udinese e il suo profilo potrebbe continuare a piacere ai friulani alla ricerca del post Cioffi, ma potrebbe esserci lo scatto dell’Empoli. Tutto questo perché tra Andreazzoli e la società l’idea di massima è quella di dividersi dopo una stagione ricca di soddisfazioni.

FOTO: Twitter Venezia