Il Tribunale di Madrid ha respinto la denuncia di Alex Baena contro Valverde

Il Tribunale di Istruzione Numero 48 di Madrid ha respinto la denuncia di Alex Baena contro Federico Valverde. Il giocatore del Villarreal l’aveva depositato dopo i fatti accaduti nel parcheggio del Bernabéu dopo la partita tra il club di Castellón e il Real Madrid. Secondo il suo racconto, il mediano uruguaiano gli ha dato un pugno in faccia dopo averlo aspettato nel parcheggio dell’autobus. L’entourage del centrocampista del Madrid si è difeso, adducendo precedenti dichiarazioni che Baena avrebbe fatto contro Valverde e la gravidanza della moglie. Secondo la cerchia del giocatore, le parole erano state: “piangi ora che tuo figlio non nascerà”

Questa affermazione è stata successivamente smentita da Alex Baena, attraverso un comunicato in cui ratificava l’aggressione e negava di aver fatto qualsiasi commento relativo alla gravidanza della moglie di Fede Valverde. Il calciatore spagnolo ha quindi deciso di sporgere denuncia contro il calciatore del Madrid. Qualche tempo dopo aver portato l’evento in tribunale, il giudice sottolinea che ci sono incongruenze nella dichiarazione di Baena. Ha affermato che Álvaro Odriozola era seduto accanto a Fede Valverde. Tuttavia, le immagini fornite dal Real Madrid non mostrano questo fatto. Inoltre, l’esterno del Madrid nella sua dichiarazione non parla mai di una possibile aggressione, ma si riferisce piuttosto all’alterco come “una rissa verbale”. Tutto ciò ha comportato l’archiviazione civile della denuncia. Resta ferma, invece, l’eventuale sanzione di 5 partite che il gip ha proposto.

Foto: Instagram Alex Baena