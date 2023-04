Follia Valverde: pugno in faccia a Baena

Il centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, ha perso il senno in seguito alla partita persa al Santiago Bernabeu contro il Villarreal. Successo esterno per il Submarino Amarillo, che può causare l’ulteriore allontanamento del Barcellona primo dai Real secondo. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, l’uruguaiano dei blancos ha colpito al volto Alex Baena del Villarreal. I due hanno avuto diversi contatti in campo, Marca ha ricevuto la versione dei fatti dall’entourage del centrocampista del Real Madrid. La reazione di Valverde è dovuta ad alcune parole che ha subito in merito alla sua famiglia, frasi ritenute offensive dal calciatore blancos e che lo hanno portato ad agire con violenza. Nel frattempo, il ventunenne Baena sta valutando se denunciare l’aggressione subita.

Foto: Instagram Real