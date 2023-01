Il Taranto ha annunciato la definizione di quattro operazioni in entrata, compreso quello dell’attaccante Mauro Semprini che vi abbiamo anticipato ieri, proveniente dalla Lucchese. È fatta anche per Alfredo Bifulco, esterno offensivo dal Padova, per i terzini sinistri Nicolò Canalicchio (scuola Ternana) e Francesco Siragusa (svincolato).

Foto: Logo Taranto