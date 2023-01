Il Taranto è molto attivo sul mercato. Il nome nuovo è quello di Mauro Semprini, classe 1998, in uscita da Lucca: la trattativa è in stato avanzato e si può arrivare presto alla definizione. Discorsi avviati anche per Bifulco del Padova, mentre per Micovschi dell’Avellino – priorità di Capuano – non siamo per ora arrivati agli accordi definitivi.

Foto: Taranto logo