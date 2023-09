Il Sindaco Brunetti annuncia: “Nuova Reggina alla Fenice Amaranto”

Conferenza stampa in corso da parte del Sindaco Brunetti per assegnare la Reggina a nuovi imprenditori dopo il naufragio della gestione Saladini. È stata scelta la “Fenice Amaranto”, a conferma delle voci delle ultime ore dopo l’iniziativa di Bandecchi e le spiegazioni delle ultime ore. Così Brunetti: “Sono imprenditori siciliani, ho ritenuto di scegliere questo. L’altra domanda dell’Unicusano (il gruppo di Bandecchi, ndr) non era da meno. Sulla solidità economica i parametri davano spazio alla possibilità che entrambe potessero portate avanti il progetto. La Fenice Amaranto era più completa e definita, indicando anche alcuni dettagli sui ruoli in dirigenza. Ho chiamato poco fa Ballarino, uno dei soci, e ho comunicato che l’affiderò a loro. Il presidente sarà Virgilio Minniti di Melito. Ringrazio Bandecchi per essersi occupato della vicenda e proposto alla città di Reggio. Ringrazio gli imprenditori reggini, in ultimo anche Nicola Amoruso e Mark Iuliano. Tutte le domande hanno messo come ipotesi la Serie B in tre anni, poi so che è molto difficile. Bandecchi aveva detto che avrebbe venduto dopo la Serie C? Lui è un colosso a livello universitario e anche un Sindaco, mi sono basato sulle carte e anche Bandecchi metteva la Serie B in tre anni, prevedendo investimenti per ognuno dei tre anni. Il primo impegno sarà quello di riportare nome e logo, in questa stagione sarà difficile. Vi assicuro che la notte andrò a dormire sereno. Mi dispiace che si pensino cose per arrecare danno alla città. Non ho nulla da nascondere. Tra i motivi che mi hanno convinto a scegliere loro ci sono anche le strutture Granillo e Sant’Agata, quest’ultimo centro passerà dalla Città Metropolitana”. I soci sono tutti siciliani (a parte Minniti): Fabio Vitale, Antonino Ballarino, Monica Ballarino e Alice Ballarino. Il Sindaco Brunetti ha poi annunciato che Antonino Ballarino sarà il nuovo dg e Maurizio Pellegrino (ex Catania) il direttore sportivo. Foto: Reggina logo