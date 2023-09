Reggina: le parole di Bandecchi, la reazione degli ultras e l’attesa de “La Fenice Amaranto”

Le domande prevenute al bando del Comune di Reggio Calabria per concedere la Licenza utile per rilevare la Reggina in Serie D porterà domanda alla decisione definitiva. Ieri sera c’era stato un forte scatto del gruppo di Bandecchi con alcuni imprenditori reggini e con l’aspetto tecnico che sarebbe stato curato da Taibi e Belardi. Ma nel pomeriggio avevano fatto discutere le dichiarazioni di Bandecchi che si era detto sorpreso della presentazione di altre proposte quando pensava di essere da solo. Bandecchi aveva aggiunto che a quel punto sarebbe stato meglio dare la precedenza alle altre proposte. In serata un duro comunicato degli Ultras contro la strategia dello stesso Bandecchi di parcheggiare soltanto fino ala riconquista della Serie C. Si legge, tra l’altro: “La Reggina non è una multiproprietà, la Reggina non è un giocattolo da tenere un anno come sbandierato dal signor Bandecchi per poi essere buttato nella spazzatura. Questo sarà un anno di transizione ma il prossimo occorre rimettere tutto al proprio posto. Speriamo che domani si metta la parola fine a questa agonia, perchè di mezzo c’è la nostra passione che già è stata bistrattata e violentata in questi ultimi anni. Non permetteremo più a nessuno di giocare con i nostri sentimenti: chi verrà ne deve essere consapevole”. Intanto il gruppo “La Fenice Amaranto” che fa riferimento al presidente Minniti e all’Università Telematica Orizzonti Docenti di Catania ha mosso passi importanti nelle ultime ore. La decisione definitiva arriverà nella giornata di domani, la riunione avrà inizio alle 11,30.

Foto: Logo Reggina