Il Santos sospende la maglia numero 10: l’annuncio del presidente

Il Santos ha decretato che la maglia numero 10, appartenuta al compianto Pelé, non potrà essere utilizzata almeno fino al termine del 2023. Il presidente del club Andres Rueda ha spiegato: “Il Consiglio deciderà in seguito se ritirare o meno la maglia. Per ora, in questo 2023, l’utilizzo del numero 10 è sospeso”. Decisione che sposa, seppur in parte, la richiesta della famiglia del campione brasiliano.

foto: Instagram Pelé