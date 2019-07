Il rimbalzo James-Eriksen-Zaniolo e le conferme autorevoli

James Rodriguez campo principale: l’Atletico si è inserito, il Napoli non molla perché è giusto così. Ma è un discorso che coinvolge Eriksen (in scadenza con il Tottenham) e Nicolò Znaiolo (che ha aperto completamente proprio agli Spurs). Proprio lunedì vi avevamo svelato l’irruzione a sorpresa dell’Atletico nei riguardi del centrocampista offensivo danese a lungo seguito anche dal Real. Sono arrivate conferme di ogni tipo da una prestigiosa fonte come Marca: Eriksen piace molto a Simeone, i contatti sono continui, possibile che la prima offerta sia stata respinta, ma l’interesse è confermato (come quello del Real). Un discorso collegato a Zaniolo con il Tottenham che potrebbe prendere anche due calciatori offensivi in caso di addio di Eriksen, un altro nome in orbita Spurs è quello di Lo Celso.

Foto: Twitter personale James Rodriguez