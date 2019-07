Esclusiva: Eriksen, non solo Real. Ci prova anche l’Atletico

Futuro tutto da scrivere per Christian Eriksen. Il gioiello del Tottenham è in scadenza di contratto, nelle scorse settimane ha aperto all’addio (“Vorrei provare qualcosa di nuovo”) e le pretendenti non mancano di certo. Il Real è sulle tracce del danese da tempo, ha sondato più volte il terreno e presto potrebbe tornare alla carica (nella lista delle Merengues c’è sempre Pogba). Occhio, però, perché anche i cugini dell’Atletico Madrid nelle ultime ore hanno fatto un sondaggio per Eriksen, un profilo che piace molto a Simeone. I Colchoneros ci stanno provando, non è detto che il danese vada via, ma intanto registriamo l’inserimento dell’Atletico. Un’operazione che coinvolge indirettamente Zaniolo, come raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham