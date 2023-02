Il retroscena: Zaniolo e il sondaggio di martedì del Galatasaray

Su Nicolò Zaniolo ci sono stati diversi sondaggi, compreso quello del Galatasaray di martedì scorso. Poche ore dopo l’apertura del classe 1999 al Bournemouth, con tanto di voli prenotati, salvo poi scoprire che il club inglese non avrebbe più mostrato interesse. Nella serata di martedì si è mosso direttamente il Galatasaray, con il presidente Dursun Ozbek che ha mandato in avanscoperta alcuni intermediari. In testa un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione, prestito oneroso con diritto di riscatto. Semplicemente perché il Galatasaray non può andare oltre per equilibri legati al FPF, non a caso con Barrow sta proponendo la stessa formula. Ma il sogno, chiamiamolo tale, si è frantumato rapidamente: il club turco ha memorizzato in fretta che la Roma non avrebbe cambiato le condizioni, ovvero prestito oneroso con obbligo semplice da raggiungere per almeno 30 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Roma