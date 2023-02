Esclusiva: Barrow-Galatasaray, il Bologna rinuncia all’obbligo. La situazione

Musa Barrow piace molto al Galatasaray, come abbiamo anticipato martedì scorso. E c’è tempo fino all’8 febbraio quando chiuderà il mercato in Turchia. Ci sono aggiornamenti importanti che sintetizziamo: il Bologna apre al prestito con diritto di riscatto, rinuncia all’obbligo, a patto che il prestito sia oneroso (due milioni). Il diritto di riscatto sarebbe di 8-9 milioni, adesso la palla al Galatasaray che sta riflettendo. L’intenzione del club turco sarebbe quella di pagare non più di un milione per il prestito, a meno che non ci siano situazioni in uscita che permettano di allargare il budget. Barrow ha dato la sua disponibilità, adesso bisogna solo aspettare all’interno di una trattativa che resta aperta.

Foto: Twitter ufficiale Bologna