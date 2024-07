Il retroscena: Valentini, la svolta ieri mattina in nome di Firenze e dell’Argentina

Nicolas Valentini ha voluto a ogni costo la Fiorentina. Una sua scelta ponderata non oltre due giorno fa e poi ribadita con forza ieri mattina quando, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, lo scatto viola è stato fortissimo e ha poi portato agli accordi per il prossimo gennaio quando scadrà il suo contratto. Vedremo se ci sarà la possibilità di anticipare, ma questo è un altro paio di maniche. Valentini ha voluto i viola per due motivi: la città di Firenze e la presenza in squadra di un gruppetto di argentini (Martinez Quarta, Nico Gonzalez, lo stesso Infantino), la sintesi perfetta che lo ha portato a sciogliere velocemente le riserve. Si è parlato molto di Roma, in realtà a muoversi con una certa insistenza sono stati prima l’Udinese e poi il Verona, con un pressing accentuato. Tuttavia Valentini aveva scelto la Fiorentina a zero, senza se e senza ma, ieri mattina l’ha comunicato e non ci sono stati più margini di manovra per gli altri club interessati. Anticipare il suo arrivo? Ripetiamo, dipenderà molto dall’indennizzo che chiederà il Boca, situazione comunque da seguire. Intanto, la Fiorentina lo ha preso per gennaio.

Foto: Instagram Valentini