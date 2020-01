Il retroscena: Suso-Siviglia, no stop e conference call

Suso vuole il Siviglia, più precisamente vuole la Liga come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane. La trattativa tra Monchi e il club rossonero è già nel vivo da almeno 48 ore e già in giornata potrebbe consumarsi una conference call molto importante se non decisiva. Il Siviglia è entrato nell’ordine delle idee di investire una ventina di milioni, il Milan chiede qualcosa in più ma soprattutto l’obbligo di riscatto per non riavere alla base l’esterno spagnolo già la prossima estate. Ovviamente il contratto di Suso verrebbe prolungato, con il Siviglia che ha l’intenzione di accontentare il Milan, comunque di trovare una soluzione che possa permettere la definitiva quadratura. In italia su Suso non ci sono mai state situazioni particolarmente concrete, adesso è no stop Milan-Siviglia.