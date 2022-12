Il retroscena: Stellone-Padova mai in lista. Torrente, svolta nella notte

Il Padova si prepara all’ennesima svolta, nella speranza che dalla gestione Mirabelli – fin qui fallimentare – si possa vedere uno squarcio di sole. L’esonero di Caneo è apparso inevitabile dopo l’ultima sconfitta, tuttavia sono stati accostati al club nomi improbabili, senza alcun tipo di contatto. Per esempio Roberto Stellone che mai ha trattato con il Padova e che non avrebbe comunque accettato la destinazione in Serie C. Nella notte la svolta Torrente, anticipata stamattina da Sportitalia, con prevedibile presentazione nella mattinata di domani. A Torrente – reduce da un lungo periodo alla guida del Gubbio – il compito di rialzare una squadra che, malgrado gli investimenti, non riesce a tirarsi fuori da una situazione complicatissima.

