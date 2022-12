Il Padova ha esonerato Bruno Caneo dopo risultati non all’altezza e si prepara a scegliere il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia, è in dirittura d’arrivo l’accordo con Vincenzo Torrente, 56 anni, reduce da un ciclo a Gubbio. E ora il Padova lo aspetta per cancellare un momento molto negativo.