Ultimi dettagli per Szymon Zurkowski allo Spezia, in attesa del via libera per le visite. L’Empoli ci ha sperato fino all’ultimo, il centrocampista polacco sarebbe tornato volentieri dal presidente Corsi, ma alla fine l’accordo tra Spezia e Fiorentina è stato trovato per 4 milioni. Importante l’ingaggio che percepirà Zurkowski: pluriennale da circa 900 mila euro a stagione.

Foto: Instagram zurkowski