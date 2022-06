Il retroscena: Skriniar-PSG, l’Inter oggi non scende da 80 milioni

L’Inter ha gli acquisti pronti, partendo da Bellanova (oggi incontro, chiusura nei prossimi giorni) per poi procedere con Dybala, Mkhitaryan, Asllani, Bremer e Cambiaso. Ma la vicenda Milan Skriniar merita un approfondimento: l’interesse del Paris Saint-Germain è forte, ricordiamo che a gennaio ci aveva pensato con forza anche il Tottenham. La richiesta dell’Inter è di 80 milioni, l’idea oggi è quella di non chiudere persino se il club francese dovesse arrivare ai 60 milioni. La situazione va seguita, ma serve un’offerta altissima per convincere il club nerazzurro.

Foto: Twitter Inter