Il retroscena: Skriniar-Tottenham e quel no di gennaio. Ora lui e De Vrij…

Milan Skriniar è nella stessa situazione di Stefan De Vrij. Ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, quindi servirà fare molto presto un punto con l’Inter. Su De Vrij possiamo ribadire quanto raccontato: lui vuole il rinnovo, poi al limite valuterebbe le proposte. Possiamo comunque raccontare quanto accaduto lo scorso gennaio in relazione a Skriniar, una situazione emersa con qualche mese di ritardo. Il Tottenham aveva fatto un’offerta molto importante e non avrebbe badato a cifre pur di accontentare Skriniar. Ma quest’ultimo ha detto no, dando priorità all’Inter almeno fino a giugno. Il Tottenham lo aveva cercato anche prima di Conte, proprio quando l’inserimento dello slovacco in una difesa a tre sembrava complicata. Poi, anche con Conte, la svolta nerazzurra. Al punto che a gennaio il Tottenham avrebbe pagato qualsiasi cifra pur di portarlo in Inghilterra. Ma il no di Skriniar è stato secco. Vedremo cosa accadrà con il rinnovo, una necessità di entrambe le parti. Di sicuro l’Inter avrà offerte per tutti e tre i centrali, Bastoni compreso, e il prescelto a subentrare da mesi è Gleison Bremer. Su Bremer il discorso è semplice: l’accordo impostato tra l’agente e il club deve passare attraverso un’intesa con il Torino per evitare l’inserimento di altri pretendenti che inevitabilmente il centrale brasiliano ha. Ma ora la priorità è per la volata scudetto…

FOTO: Twitter Uefa