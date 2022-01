Il retroscena: Simy bloccato e mai in pole. Il Monza chiude per Mancuso, sogno estivo che diventa realtà

Simy al Monza? Veramente no. Monza in vantaggio per Simy, come riportato da qualche fonte nelle ultime ore? No, in vantaggio (ormai in dirittura) c’è sempre Leonardo Mancuso, stasera impegnato con l’Empoli, Coppa Italia in casa dell’Inter. C’è stato un vertice poco fa, il Monza vuole investire sul cartellino e prevedibilmente verrà liberato nelle prossime ore. L’Empoli è scesa rispetto alla valutazione iniziale di 5 milioni, il Monza sta per chiudere. Simy per ora resta alla Salernitana, nessuna accelerata e nessun sorpasso, tra l’altro il Crotone (che avrebbe dovuto date il placet) mai è stato contattato. Mentre Mancuso è il sogno estivo che vi avevamo raccontato un paio di giorni fa. Sarebbe andato al Monza se a fine agosto non avesse fatto gol a Torino contro la Juve per una vittoria storica. Ci andrà con qualche mese di ritardo…