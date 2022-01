Mancuso, il Monza torna di moda dopo quel clamoroso tentativo di agosto

Leonardoè un grande obiettivo del. Non delle ultimissime ore di mercato, piuttosto dallo scorso 29 agosto quando vi svelammo un clamoroso retroscena . Il Monza era andato fortissimo sull’attaccante dell’Empoli, aveva raggiunto un accordo di massima che avrebbe dovuto soltanto perfezionare. Tuttavia il Monza, che ha un budget illimitato e che ha speso come pochi altri nella storia recente della Serie B, a quei tempi non aveva fatto i conti con il destino: Mancuso fece un gol storico, in casa della Juve, e fu inevitabilmente tolto dal mercato. Quattro mesi e mezzo dopo ci sono i margini, infatti il Monza ci sta provando con la fiducia necessaria per andare a dama. Nella lista per l’attacco c’è anche Simy, serve il placet del Crotone e non soltanto quello della Salernitana, ma Mancuso oggi è il preferito di Galliani.