Il retroscena: Semplici, la fiducia Cagliari non c’è più. Capozucca isolato. Conferme su Lopez

Leonardo Semplici è un separato in casa Cagliari. E vi confermiamo quanto vi abbiamo anticipato nella serata di ieri: se riuscirà a stare in sella fino alla prossima partita, in casa della Lazio, sarà già una notizia. Già, perché Giulini gli ha ormai tolto la fiducia e ha individuato in Diego Lopez il sostituto. Isolato il direttore sportivo Capozucca che già nella sessione estiva di mercato era stato in più occasioni bypassato, a conferma di un feeeling ormai ai minimi. Semplici è atteso per l’allenamento, potrebbe andare avanti fino alla gara con la Lazio e al momento questa è la soluzione più probabile. A meno che Giulini…

Foto: Twitter Cagliari