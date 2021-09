Il retroscena: Semplici-Cagliari già a forte rischio. La ricostruzione

Leonardo Semplici è già a forte rischio. Confermato la scorsa estate sulla panchina del Cagliari per il rotto della cuffia dopo l’impresa salvezza, la sconfitta di domenica contro il Genoa ha lasciato il segno. E’ stata una giornata di profonde meditazioni da parte del presidente Giulini, che è stato tentato dalla possibilità di cambiare subito. Giulini non è contento, ha ribadito di avere un organico più forte della scorsa stagione e su quest’aspetto si potrebbe aprire il dibattito. Ma, indipendentemente da questo particolare, già nel pomeriggio ha avuto la forte tentazione di provvedere all’esonero. Al momento la sua decisione è rientrata, ma non escludiamo che gli scenari possano nuovamente cambiare nelle prossime ore.

Siamo ormai a martedì, il Cagliari sta per preparare la difficile trasferta in casa della Lazio. Se la situazione precipitasse, c’è un candidato forte per la panchina dei sardi: si tratta di Diego Lopez e sarebbe per lui un ritorno in Sardegna. Lopez ha giocato nel Cagliari e l’ha anche guidato, è reduce dall’esperienza al Brescia e tornerebbe volentieri. La palla passa a Giulini.

Foto: Twitter Cagliari