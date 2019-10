Il retroscena: Samp, conferme su Iachini in lizza. La decisione…

Eusebio Di Francesco traballa sempre più. Non ci vuole il mago per capire che, indipendentemente dalla vicenda societaria, la sua posizione sia sempre più compromessa. Questa squadra, costruisca male dallo staff di mercato, paga dazio e ovviamente l’unico responsabile è l’allenatore. Nella speranza che presto la Samp abbia presto dirigenti più autorevoli di Romei e Pecini. Confermiamo quanto anticipato nei giorni scorsi: c’è anche Iachini per la panchina, non soltanto Pioli che è in lizza con Nicola per il Genoa dopo il no di Gattuso e aspettando l’esito dell’anticipo (in corso) di Marassi.

Foto: Empoli sito ufficiale