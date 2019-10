Il retroscena: Gattuso non apre al Genoa. E salta l’incontro

Rino Gattuso ha riflettuto sulla proposta del Genoa, l’intenzione è quella di prendere tempo. Preziosi sarebbe disposto a concedergli carta bianca, ma è saltato l’incontro che era stato programmato dopo i contatti nella giornata di domenica. Anche per questo motivo il Genoa ha confermato Andreazzoli che si giocherà tutto sabato contro il Milan. Gattuso ha detto no a diverse proposte dall’estero ed evidentemente ha ritenuto opportuno non approfondire con Preziosi – dopo una parziale apertura – che lo aveva messo al primo posto della lista. Il Genoa farà altre valutazioni (Nicola è una possibilità, come Pioli: quest’ultimo è nella lista Samp, con Iachini, in caso di nuovo stop di Di Francesco), intanto Andreazzoli si giocherà tutto sabato. E anche Gattuso vuole essere convinto al cento per cento prima di tornare operativo.

Foto: Milan Twitter