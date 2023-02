Il retroscena: Salernitana, come nasce la sorpresa Farioli

La Salernitana dovrebbe comunicare nelle prossime ore l’esonero a Davide Nicola. Esattamente come vi avevamo anticipato ieri sera, pochi minuti dopo la sconfitta di Verona. Utilizziamo il condizionale soltanto perché circa un mese fa Nicola era stato ufficialmente esonerato e poi richiamato, ma stavolta ci sono pochi dubbi sul fatto che la fiducia si sia azzerata. Alcune decisioni ritenute cervellotiche, il non gioco malgrado investimenti importanti fatti, contraddizioni a catena. E la Salernitana ha scelto di andare come prima scelta su Francesco Farioli, la sorpresa che vi avevamo anticipato ieri poco prima delle 21, nel bel mezzo troppo nomi dati in pasto, alcuni senza la minima consistenza). La Salernitana era andata a un passo da Semplici un mese fa, ha pensato anche ieri all’ex Spal e Cagliari per poi virare decisamente sull’attuale tecnico dell’Alanyaspor che si può liberare velocemente. Iervolino non cerca il grande nome, ma un allenatore che sappia lavorare con i giovani e che abbia un’idea di gioco alla larga da improvvisazioni. Inizialmente l’idea Farioli era stata impostata per giugno, ma poi la decisione è stata quella di anticipare. Aspettiamo gli ultimi passaggi essendo Farioli sotto contratto, per prudenza a maggior ragione dopo quanto accaduto un mese, dopo ma la strada è tracciata. Soltanto se Farioli non si liberasse, ma le chance sono buone, la Salernitana virerebbe su un altro profilo. Magari su un traghettatore tra i pochi rimasti in circolazione.

Foto: Instagram Farioli