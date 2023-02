Esclusiva: panchina Salernitana, la sorpresa può essere Farioli

La Salernitana sta valutando il profilo di Davide Nicola. Il tecnico è seriamente a rischio e non è detto gli sarà concessa una chance per le prossime partite. Tra i profili, non soltanto quello di Semplici, ma la sorpresa può essere Francesco Farioli, classe ’89 attualmente sulla panchina dell’Alanyaspor, in Super Lig. Un profilo che conosce già la Serie A. Infatti Roberto De Zerbi rimane colpito da un suo report ai tempi della Lucchese e lo ha voluto nel suo staff, prima con il Benevento e successivamente con il Sassuolo. Prima preparatore dei portieri, poi allenatore in seconda, quindi allenatore in proprio al Karagmuruk. Dopo un ottimo inizio di campionato, la squadra peggiora il proprio rendimento, così Farioli la lascia in corsa, con un tranquillo decimo posto. Ma la sua “pausa” lontano dal campo dura poco. E, infatti, a gennaio 2022, accetta la panchina dell’Alanyaspor, dove siede tutt’ora.

Foto: Instagram Farioli