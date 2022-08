Il retroscena: Rugani-Samp dipende anche da Murillo che per ora rifiuta la Turchia

Daniele Rugani sta riflettendo sulla Samp dopo l’incontro di venerdì mattina a Genova. Tutto questo perché la trattativa con il Galatasaray, molto interessato, non è andata avanti per le perplessità del difensore della Juve di trasferirsi in Turchia. Il Verona si è tenuto informato, ma la Samp oggi sarebbe favorita se Rugani decidesse di andare a giocare. Nel frattempo il club blucerchiato sta programmando una cessione proprio nel reparto arretrato: c’è un forte interesse del Trabzonspor per Jeison Murillo, ma per il momento non c’è apertura del difensore. Vedremo se ne prossimi giorni cambierà idea. E se Rugani deciderà davvero di lasciare la Juve.

Foto: Twitter Rugani