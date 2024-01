Il retroscena: Ruben Vargas, sì alla Fiorentina. Ora gli accordi tra club

Ruben Vargas ha deciso di lasciare l’Augsburg dopo un periodo molto positivo. Si sente pronto per una nuova esperienza, è un esterno offensivo molto interessante che negli ultimi mesi ha ricevuto proposte da diversi campionati. Ma lo specialista svizzero con origini dominicane classe 1998 vuole giocare in Serie A, ha detto sì alla Fiorentina, i contatti con il suo entourage stanno andando molto bene. E anche con l’Augsburg ci sono stati confronti proficui, la cifra di 7 milioni può essere quella giusta per arrivare agli accordi definitivi. Sullo sfondo resta sempre Ngonge che ha una valutazione più alta.

Foto: Instagram personale