Il retroscena: Romagnoli, tanta voglia di Lazio. E Immobile…

Alessio Romagnoli vuole la Lazio sicuro di ottenerla. Proprio per questo motivo ha messo ulteriormente in stand-by il Fulham che anche nelle ultime ore gli ha sollecitato la firma per un ingaggio da 4 milioni a stagione. Ma Romagnoli vuole la Lazio, le ultime incomprensioni con Lotito stanno per essere superate con un lavoro diplomatico che ha visto lo stesso Immobile (amico del difensore e sempre più simbolo della Lazio) impegnato a smussare gli angoli. Sarebbe la totale quadratura rispetto a quanto vi avevamo anticipato nella notte tra lunedì e martedì: i tre colpi Lazio da Casale (che ha fatto le visite) a Romagnoli, passando per Maximiano. Quest’ultimo è sempre più vicino, atteso il via libera del Granada. Esattamente come va avanti no stop la trattativa con lo Spezia per Provedel.

Foto: Twitter Milan