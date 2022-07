Esclusiva: mercato Lazio da Casale a Romagnoli-Gila. Le ultime sui portieri

La Lazio ha ormai accelerato per Nicolò Casale: offerta da 7 milioni accettata dal Verona, Setti chiede un milione di bonus in caso di qualificazione Champions. Il Monza ha rilanciato, ma Casale vuole la Lazio e si va verso la chiusura. Capitolo Romagnoli: la Lazio offre 2,8 più 700 mila di bonus (500 mila in caso di Champions). La richiesta è di almeno 3 milioni, l’accordo doveva arrivare nelle ultime ore, siamo in una fase di stallo. Romagnoli non firma (contano le firme, non le chiacchiere…)ma per ora non apre al Fulham che offre 4 milioni a stagione. Intanto ci sono accordi per Mario Gila: via libera Real da sei giorni. Capitolo portieri: avanzano Maximiano e Provedel (offerti 3 milioni allo Spezia), in stand-by resta Vicario.

Foto: Milan Tv