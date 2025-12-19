Il retroscena: Roma, il doppio colpo e quel sì di Raspadori

19/12/2025 | 13:53:15

Almeno un doppio colpo per l’attacco della Roma: arrivano conferme di ogni tipo rispetto a quanto vi abbiamo svelato un paio di sere fa. E soprattutto è stata aperta da tutti la pratica Raspadori, anche da parte di chi si era limitato a un “vuole lasciare l’Atletico Madrid perché gioca poco”. Nelle ultime 48 ore Raspadori ha detto sì alla Roma, senza sa e senza ma, adesso spetta al club giallorosso portare avanti la pratica e regalare il primo rinforzo a Gasperini. Tra l’altro con l’assoluto gradimento dell’allenatore che lo aveva cercato già ai tempi dell’Atalanta. La formula del prestito, magari oneroso, con diritto di riscatto che può diventare obbligo è una traccia da seguire. Gasperini spera che la pratica venga accelerata in modo da avere Raspadori subito. E poi Zirkzee che, come svelato oltre un mese fa, è stato la sua prima richiesta. Il doppio colpo almeno, senza escludere altri movimenti, in modo di dare alla Roma interpreti di spessore per rendere competitivo il reparto offensivo abbastanza trascurato nelle ultime settimane del calciomercato estivo.

foto x atletico