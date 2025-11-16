Il retroscena: perché Gasp gradisce (molto) Zirkzee. E cosa ha chiesto

16/11/2025 | 14:10:09

Via libera. Gian Piero Gasperini gradisce molto Joshua Zirkzee e lo aveva avallato quando, ai tempi dell’Atalanta, c’erano state minime possibilità di andare sull’olandese pur con la consapevolezza di una concorrenza affollata. Adesso l’allenatore ha avuto la possibilità, dopo il lavoro molto controverso della sessione estiva, di parlare di mercato con un certo anticipo. E per Zirkzee ha dato semaforo verde, ora non dipende più da lui ma dalle richieste del Manchester United. Spieghiamo meglio: esiste la possibilità per la Roma di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, l’olandese tornerebbe volentieri in Italia. L’unico e vero pericolo è che qualcuno possa presentarsi nelle prossime settimane con l’idea di investire sul cartellino. Ecco perché bisogna aspettare, tuttavia l’allenatore ritiene Zirkzee ideale per caratteristiche, può fare il centravanti ma giocare anche più defilato. E in ogni caso sarebbe bello lavorarci per consentirgli di tornare agli splendori del passato, specialità di casa Gasp. E pur sapendo che la Roma avrebbe necessità di chiudere due operazioni nel reparto offensivo.

Foto: Instagram Manchester United

