Il retroscena: Rohden diserta le visite con la Reggiana

Colpo di scena. Atteso stamattina per le visite con la Reggiana, Marcus Rohden ha comunicato in nottata che non si sarebbe presentato. Anche un po’ in difficoltà perché il centrocampista svincolato ex Frosinone aveva concordato un biennale e si era impegnato dopo aver parlato con Alessandro Nesta. Ma nelle ultimissime ore gli è arrivata una proposta dall’estero al triplo dell’ingaggio dispetto a quanto gli avrebbe garantito la Reggiana. Da qui il dietrofront e la comunicazione che non si sarebbe presentato per le visite mediche.

Foto: Instagram Rohden