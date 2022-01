Il retroscena: Pulgar ha aperto al Galatasaray nella notte. Ora…

Erick Pulgar dalla Fiorentina al Galatasaray in prestito secco. Ve ne abbiamo parlato ieri, il centrocampista cileno avrebbe riflettuto nella notte prima di dare il via libera. Ora Pulgar è convinto di lasciare la Fiorentina per pochi mesi, in Turchia avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità. Ora siamo nelle dinamiche dell’ultimo giorno, preparare i contratti e sperare che tutto vada nel migliore dei modi. Ma intanto Pulgar ha detto si…

FOTO: twitter fiorentina