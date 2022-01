L’indiscrezione: Pulgar, accordo Fiorentina-Galatasaray. In attesa di un sì

Pochi minuti fa Fiorentina e Galatasaray hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito secco del centrocampista Erick Pulgar. Accordo in prestito secco; manda, però, il sì del cileno che ci sta pensando.

Foto: Twitter Fiorentina