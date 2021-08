Il retroscena: proposto ancora Insigne, la risposta dell’Inter. E quel precedente 2020

. Una no stop, diremmo un martellamento continuo, nei riguardi degli uomini mercato nerazzurro. Ma con risultati non soddisfacenti: l’arrivo di un altro attaccante ( pole Thuram ) con la conferma di Sanchez chiuderebbe il mercato in entrata nel reparto offensivo. E l’Inter metterebbe eventualmente sul tavolo 15 milioni, non di più, evidentemente pochi per quelle che sono le richieste di De Laurentiis. C’è un precedente del 24 gennaio 2020 , oltre un anno e mezzo fa, quando vi svelammo la stessa proposta fatta da Mino Raiola (allora agente di Insigne) all’Inter per l’estate successiva, non ci furono sbocchi. Che Insigne possa essere un’opportunità a zero non ci sono dubbi, sempre se non cambieranno gli scenari. Ma per questa sessione di mercato la situazione fin qui è bloccata.