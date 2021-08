Il retroscena: Inter, perché Thuram è davanti a Correa. Si può chiudere a 30 milioni

Sorpasso, chiaro e deciso. Marcus Lilian Thuram ha scavalcato Joaquin Correa nella gerarchia relativa al nuovo attaccante dell’Inter. E ha un vantaggio che intende mantenere fino in fondo. La prima scelta Zapata da ieri non è più tale, l’Atalanta aveva deciso di tenerselo ancor prima dell’infortunio. E l’Inter ha deciso di virare sull’attaccante esterno classe 1997, un profilo molto interessante, figlio d’arte e con rendimento importante anche se non segna tanto. Ieri l’Inter ha offerto 25 milioni più bonus, il Borussia Monchengladbach era partito da 35 più bonus, ma scenderà a circa 30 milioni. Eventualmente potranno essere aggiunti dei bonus, ma il discorso non cambia di molto. Soprattutto perché l’Inter, che apprezza Correa, sa anche che per il Tucu 30 milioni non basterebbero. E la gerarchia potrebbe cambiare soltanto se scendesse il prezzo dell’attaccante argentino. Ecco perché oggi Thuram è in vantaggio, al netto delle dichiarazioni di circostanza del direttore sportivo tedesco. Lui giustamente dice che lo cederebbe a malincuore: con 30 milioni e dintorni, se non cambierà qualcosa nel resto delle gerarchie, sarà costretto a farlo.

Foto: Instagram Thuram