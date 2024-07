Il retroscena: portiere Monza, da Silvestri a Gollini passando per Musso, che baraonda!

Il portiere del Monza sta diventando un delirio al rimbalzo di linea. Due giorni fa, come raccontato, Galliani e Pozzo avevano raggiunto l’accordo per 1,5 milioni più un’eventuale contropartita. Poi un giorno e mezzo di silenzio, stamattina il ds Modesto ha comunicato agli agenti di Silvestri che il Monza avrebbe voluto riflettere prima di trovare l’intesa sull’ingaggio dopo gli accordi con l’Udinese. Evidentemente il Monza stava pensando a un altro portiere, in effetti nel pomeriggio ha provato per Musso in prestito ma l’Atalanta ha chiesto 10 milioni. E così Galliani è andato su Gollini con il via libera della Dea: sarà lui il portiere erede di Di Gregorio, a meno di nuovi ripensamenti…

