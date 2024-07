Esclusiva: Silvestri al Monza, accordo totale Galliani-Pozzo. I dettagli

Marco Silvestri nuovo portiere del Monza: accordo totale pochi minuti fa. Vi avevamo parlato di un contatto in serata tra Adriano Galliani e la famiglia Pozzo, siamo in chiusura. All’Udinese andrà 1,5 milioni per il cartellino (Silvestri ha il contratto in scadenza), ma si valuterà di inserire almeno una contropartita tecnica. Silvestri discuterà il contratto con il nuovo club, ma sono dettagli. Il Monza ha ormai trovato il portiere che cercava.

Foto: Instagram Silvestri