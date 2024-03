Il retroscena: Pippo Inzaghi-Salernitana, niente più pole dal pomeriggio

Subito Stefano Colantuono e non Pippo Inzaghi per la panchina della Salernitana. Esattamente come vi abbiamo anticipato nel pomeriggio e come ha confermato – con tardive e goffe acrobazie social – chi invece aveva dato Super Pippo in pole. E così dopo le panchine di Napoli, Empoli, Lecce e Sassuolo ecco un’altra svolta. La spiegazione è semplice: Iervolino non ha voluto ipotecare il futuro dando garanzie a Inzaghi per la prossima stagione, evidentemente vuole avere le mani libere. E intende rispettare Walter Sabatini, lasciandogli la paternità di qualsiasi decisione, che sarebbe andato automaticamente via in caso di ritorno dell’allenatore che aveva sostituto Paulo Sousa. Tutto chiaro, con qualche retroscena da raccontare, in attesa degli annunci ufficiali.

Foto: Instagram Salernitana