Esclusiva: Salernitana, via al dopo Liverani. C’è la disponibilità di Colantuono

La Salernitana sta per annunciare l’esonero di Fabio Liverani, com’era chiaro pochi minuti dopo la sconfitta contro il Lecce. Il più probabile candidato alla successione, almeno in questi minuti, è Stefano Colantuono già nell’organigramma del club. Colantuono avrebbe dato una disponibilità di massima dopo che i colloqui con Pippo Inzaghi, tra ieri e pochi giorni fa, non hanno dato i riscontri sperati. Inzaghi aveva chiesto la conferma anche in Serie B, la società non si intende andare oltre giugno. Ecco perché in queste ore sta prendendo forza la candidatura di Colantuono.

Foto: sito Salernitana