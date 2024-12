Il retroscena: perché la Juve guarda anche in casa Barcellona

La Juventus cerca un paio di difensori a gennaio, a maggior ragione se pensiamo che Danilo è con la valigia in mano. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un monitoraggio sia per Araujo (fortissimo interprete del ruolo) che per Christensen. Confermiamo i sondaggi, Araujo ha qualità enormi, vedremo se arriveremo a qualcosa di concreto nelle prossime settimane. Tutto questo tra Mendes che lancia in orbita Antonio Silva (il Benfica avrà gradito? Dalle parole dell’allenatore Lage non sembra…), l’idea Tomori e Hancko che resta il chiodo fisso per la sessione invernale o per giugno. Il monitoraggio su qualche specialista del Barcellona nasce dalle enormi difficoltà che il club blaugrana sta incontrando in queste ore, compreso il nuovo tesseramento di Dani Olmo, uno dei fiori all’occhiello delle ultime operazioni di mercato. E il Barcellona potrebbe fare sacrifici (anche in prestito) fino a qualche giorno fa poco preventivabili, ecco perché la Juventus è attenta.

Foto: Instagram Araujo