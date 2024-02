Il retroscena: Pellegrino-Salernitana ok. Ecco qual era l’errore

Il difensore Pellegrino va alla Salernitana in compagnia di Boateng come avevamo anticipato qualche sera fa. E ieri con un po’ di superficialità era stata fatta saltare la trattativa quando tutto era assolutamente in piedi. L’errore era della Federazione argentina che, in una precedente comunicazione, aveva considerato chiusa la stagione di quel campionato il 30 giugno scorso e non il 30 luglio. Il trasferimento al Milan è stato ufficializzato il 22 agosto e l’errore di comunicazione aveva comportato l’equivoco che Pellegrino non sarebbe stato trasferibile a gennaio avendo giocato per due club nella stessa stagione. Risolto l’equivoco grazie al prezioso contributo della Lega, Pellegrino ha potuto ribadire il sì alla Salernitana.

Foto: Instagram AC Milan