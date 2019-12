Il retroscena: Paredes può lasciare Parigi. La Juve vigila. Emre Can la chiave 

Leandro Paredes potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain dopo neanche un anno dal suo arrivo. Fu acquistato lo scorso gennaio dallo Zenit, il suo inserimento non è stato perfetto, da qui la decisione di prendere in considerazione eventuali offerte. Come già raccontato, Sarri apprezza Paredes: lo avrebbe voluto al Chelsea lo scorso gennaio, ma era troppo tardi per intervenire visto che il club francese era arrivato in anticipo sull’argentino trovando l’accordo con lo Zenit. Adesso la situazione può tornare attuale, Paredes può agire da mezzala e da vice Pjanic. La chiave è Emre Can, destinato a partire e al centro di diverse trame di mercato: se il PSG, che lo apprezza, accettasse lo scambio (i contatti ci sono già stati) ecco la possibile soluzione.

Foto: Twitter PSG