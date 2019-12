Il retroscena: Paredes piace a Sarri. Già dai tempi del Chelsea

In linea di massima la Juve non ha grosse intenzioni di fare mercato in entrata a gennaio, però ci possono essere le occasioni e le eccezioni. Vedremo quale sarà il futuro di Emre Can, possibile partente (come Mandzukic) con due o tre club sulle sue tracce. Compreso il Paris Saint-Germain che lo apprezza da tempo. Possibile scambio? Vedremo. Di sicuro a Maurizio Sarri piace Leandro Paredes: lo scorso gennaio vi raccontammo come l’allenatore avesse chiesto uno tra l’ex Roma e Barella per il centrocampo. Lo stesso Zola confermò che il Chelsea era stato vicino a Barella, prima che l’Inter accendesse i fari e lo bloccasse per l’estate 2019. Il Chelsea fece un tentativo per Paredes, considerato a quei tempi incedibile dal Psg, contrariamente alle ultime settimane. L’argentino guadagna tanto, come Emre Can: è un profilo che piace a Sarri (e che in passato fu seguito da Paratici) per la sua modernità e per la predisposizione a giocare al massimo a due tocchi. Vedremo quali saranno le opportunità di mercato, se si presentasse l’occasione ci sarebbe il placet di Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Psg